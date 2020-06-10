Vali Ustaoğlu ile TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu'ndan firmalara ziyaret Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Değirmendere Vadisindeki firmaları ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Değirmendere Vadisindeki firmaları ziyaret etti.

Çeşitli tesisleri gezen Ustaoğlu ve Hacısalihoğlu, üretilen ürünler ve firmaların pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınması için üretim ve istihdamın önemine dikkati çekti.

Üretime ve istihdama katkı yapan tüm firmalara teşekkür eden Ustaoğlu, "Koronavirüs sürecinde devletimizin destekleriyle, sanayicilerimiz ve firmalarımızın değerli katkılarıyla ekonomimiz daha da iyiye gidiyor. Bu anlamda üreten, istihdama katkı yapan, ihracat gerçekleştiren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyorum." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu da TTSO olarak üyelerin pandemi sürecinde yaşadığı her türlü sorunu ve taleplerini hızla bakanlıklara iletmeye ve çözümlerine katkı vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Devletimiz bu süreçte destek sağladı ve sağlamayı da sürdürüyor. Bizler de çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. El birliğiyle bu süreci de atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA