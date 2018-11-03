Vali Ustaoğlu İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Valiler Kararnamesi ile Trabzon Valiliğine atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Bitlis Polis Evi'nde kendisi için düzenlenen yemeğe eşi Şenay Ustaoğlu ile katılan Vali Ustaoğlu, misafirleriyle tek tek ilgilendi.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 16 ay yaptığı Bitlis Valiliği görevini, Valiler Kararnamesiyle pazartesinden itibaren Trabzon Valisi olarak sürdüreceğini söyledi

Bitlis'te hem vali hemde belediye başkanvekili olarak görev yaptığını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak ilimizin huzur ve güveni tesis etme noktasında tüm çabaları göstereceğimizi demiştik. Onun yanında özellikle vatandaşa dokunan, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ön plana çıkaran bir yönetim anlayışının olacağını paylaşmıştım. Çok şükür huzurluyum, mutluyum. 16 ay gibi kısa bir sürede paylaştığım tüm görevleri yerine getirdim. Öncelikli olarak emniyet ve asayişin temininde mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizin ve ülkemizin huzuru için yağmur, çamur, kar demeden görev yapan güvenlik güçlerinden Allah razı olsun. Özellikle onların haklarını helal etmesini istiyoruz. Mümkün mertebe tüm karakollara gitmeye çalıştık. Onlara dokunma, moral vermeye ve yanlarında olduklarımızı göstermeye çalıştık."

Bitlis'in terörle değil, kadim kültür ve kıymetli şahsiyetleriyle anılması gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, "Son bir yıl her birimiz için gurur veren güzel sonuçlar elde ettik. 'Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor' sloganıyla başlatığımız çalışmalarla üç tane projeyi hayatta geçirdik. Büyük devlet ve milletler geçmişine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmakla olur. Yaptığımız projelerle kentin tarihine ve geçmişine dokunduk. Şehirler ruh veren tarihi ve geçmişidir. Ne kadar güzel işler yaptığımızın gururunu yaşıyorum. Kısa bir süreydi ama çok anlamlı bir dönemi geçirdik. Bu şehre hizmet etmek ve kendimizi adamaktan mutluyuz. Kendimi atanmış değil adanmış diyeceğiz dedik ve öyle hareket etmeye çalıştık. Bu şehri unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Programda Valilik Özel Kalem Müdürü Kamran Arvas ile Vali Yardımcısı Tekin Erdemir birer teşekkür konuşma yaptı.

Yemeğe, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkan Nasrullah Tanglay, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.