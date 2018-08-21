Vali Ustaoğlu, Güvenlik Güçleriyle Bayramlaştı

Bitlis'te, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, valilik tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma proğramında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Polis Özel Harekat Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, polis ve askerlerin bayramını kutladı.

Ziyarette konuşan Ustaoğlu, Kurban Bayramı'nın tüm Müslümanların birlik, kardeşlik ve huzur içinde kutlamaya çalışıldığı güzel günler olduğunu söyledi.



Vali Ustaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gün ülkemizde çok huzur bir ilklim yaşanıyor. Büyük acı ve sıkıntılar çeken bu coğrafyamız şuan en huzurlu günlerini yaşıyor. Bayramda ve gece gündüz demeden 24 saat boyunca görevi başında yüzlerce güvenlik görevlimiz var. Şuan arazide ülkemizin birliği ve huzuru için görevi başındalar. Vatani görev aynı zamanda kutsal bir görevdir. Sizler gece gündüz demeden bu mübarek günde bile yaptığınız bu görevle memleketin huzuruna ve güvenine çok büyük katkı sunuyorsunuz."