Vali Ustaoğlu'dan Üs Bölgelerine Bayram Ziyareti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren askerleri üs bölgelerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, beraberindeki Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile üs bölgelerine helikopterle giderek, buralardaki Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu. Tatvan'a bağlı Anadere bölgesine ait Vartisör Tepesi ve Mutki'ye bağlı Geyikpınar karakollarını ziyaret eden Ustaoğlu, her türlü hava şartlarına rağmen PKK'lı teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik ile bayramlaştı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, bayramın ikinci gününü komutanlarla Bitlis'in farklı bölgelerinde gece gündüz demeden görevi başında olan askerlere moral ve motivasyon vermek amacıyla ziyarette bulunduklarını söyledi. Ustaoğlu, "İlimizin yine en kritik görev yerlerinden iki tanesini gezerek, görev yapan Mehmetçikle bayramlaşmak istedik. Önce Vartisör Tepesi'ni ziyaret ettik. İlimizin en kritik üs bölgesinden birisiydi. Kahraman Mehmetçik gece gündüz demeden 24 saat orada vatani görevini yerine getirerek, bu memleketin huzuru ve refahına en üst düzeyde katkı sunmaya çalışıyorlar. 2 bin 200 rakımlı tepede korucularla askerler ve uzman erbaşlar ortaklaşa tuttuğu bölgenin güvenliği açısından en kritik tepelerden birisidir. Yıllardır bu bölgeye acı ve sıkıntı çektiren örgütün en fazla kullandığı güzergahlar o bölgeydi. Yaptığımız çalışma ve aldığımız emniyet tedbiri ile orada bayrağımız dalgalanıyor Mehmetçik de gece gündüz demeden görevini başındadır" diye konuştu.

Vartisör Tepesi'nden sonra Mutki'ye bağlı Geyikpınar Karakolu'nu ziyaret eden Ustaoğlu, "Burası da askerimiz ve jandarmamız için bu bölgenin en kritik yerlerinden birisidir. Askerimiz burada kutsal görevini yapıyor. Anne, baba ve sevdiklerinden uzak görev yapan askerleri ziyaret ederek, bu güzel günlerde onların hem bayramlarını kutlamak hem de yanlarında olma adına böyle bir ziyaret yaptık. Allah'a şükürler olsun, ilimiz huzurun ve güvenin en güzel yaşandığı bir dönemi geçiriyor. Bu yaz terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçlerimiz, yaptığı operasyonlarla iki ayda 20'nin üzerinde terörü etkisiz hale getirdi. Yine yüzlerce kilo döşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirilerek zaman zaman canımızı acıtan hainlerin kurduğu tuzaklar yerle bir edildi. İlimizin en ücra köşesinden en zirvesine kadar, en derin vadisinden adeta inlerine kadar emniyet güçlerimizin hakim olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Her gün televizyonlarda görüyorsunuz, terör örgütü artık kafasını kaldıracak ne takati ne de gücü kaldı. Adeta son günlerini yaşıyor. Bu memleketimizin huzur ve güven iklimini kimsenin bozmaya hakkı yok, bozamaz da. Her yere hakim olduğumuz bölgemizin her tarafına hakimiz. Ülkemiz üzerinden oynan oyunlara karşı güvenlik güçlerimiz, yaptığı operasyonlarla en güzel cevabı da veriyorlar. Adeta hainlerin inlerine girerek son yılların en ciddi operasyonları gerçekleştiriyor. Her gün 'kırmızı kategori' diye tabir edilen terörlerden bir bir etkisiz hale getiriliyor. Asker ve güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonları da en üst düzeydedir. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi millet ve devlet üzerinde hesabı olanlar, kahramanca mücadele veren güvenlik güçleri sayesinde hüsrana uğrayacaklar. Ülkemiz üzerinden hesabı olan, ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar, bu kahraman Mehmetçik ve güvenlik güçleri sayesinde inşallah onlara diz çöktürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretler sırasında gösteri amaçlı havan ve uçaksavar atışları da yapıldı. - BİTLİS