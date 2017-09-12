Vali Ustaoğlu, Birim Amirleriyle Buluştu

Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu, belediye birim amirleri ile bir araya geldi.



Belediye ekiplerince yürütülen ve tamamlanan çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi alan Vali Ustaoğlu, kent için yararlı hizmetleri ortaya koymak amacıyla bu toplantıları yaptıklarını söyledi.



Hizmetlerin durumunu tespit etmek amacıyla düzenli olarak bu toplantıları gerçekleştirdiklerini anımsatan Ustaoğlu, "Hizmetler hakkında bilgi alarak yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.