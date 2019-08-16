Vali Ustaoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu

16.08.2019 15:29

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile ilçeye bağlı Erenler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Yaklaşık iki ay önce heyelan meydana gelen Çamlıktepe Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Ustaoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ustaoğlu, devletin kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA