Vali Ustaoğlu Ahlat'taki Tarihi Mekanları Gezdi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat'taki tarihi mekanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.



İlk olarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı gezen Vali Ustaoğlu, mezar taşlarını inceledi.



Daha sonra tarihi Ulu Cami kalıntılarını gezen Vali Ustaoğlu, ardından Kale Mahallesinde bulunan tarihi Kadı Mahmut Cami ve İskender Paşa Camisini ziyaret etti.



Ustaoğlu, Abdurrahman Gazi Türbesi ve Ahlat şehitliğini de gezerek dua etti.



Vali Ustaoğlu, bölgenin terörle değil turizmle ön plana çıkması gerektiğini söyledi.



Ahlat'ın ata yurdu Anadolu'ya Müslüman Türklerin gelip ilk otağını kurduğu, büyük komutan Alpaslan'ın ilk yerleşim yeri olduğunu anlatan Ustaoğlu, "Bizim için en önemlisi ecdadımızın bu eserlerine sahip çıkmak ve bunu gelecek kuşaklara taşımaktır. Bunları tarihi birer vesika olarak ayakta tutmak adına ne gerekiyorsa yapmak bizim en önemli görevimizdir."dedi.



Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün Ahlat ilçemizi gezerken duygulanmamak mümkün değil. Ülkemizin geçmişinde burası ev sahipliği yapmış. Gelecek kuşaklara çok kıymetli şahsiyetler yetiştirmiş bu anlamda da bugün dimdik ayakta duran mezarlarıyla, kültürüyle Ahlat kadim bir şehrimizdir.



Rabbim böyle bir şehre hizmet etmeyi bizlere nasip etti. İnşallah bizler de buranın yeni kuşaklara tanıtılması ve taşınması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Gerçekten bu zamana kadar gerek devlet büyüklerimiz başta sayın Cumhurbaşkanımızın buraya vermiş olduğu önemi bir kez daha yerinde gördük. İnşallah bizler de bundan sonra çok daha güzel çalışmaların altına imza atmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."



Vali Ustaoğlu'na Ahlat gezisinde Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkan Vekili Güven Gültay, İl Sağlık Müdürü Koray Okur eşlik etti.