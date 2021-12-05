Vali Ünlü, Soçi-Giresun Yüzme Maratonu Belgeseli'nin Galasına Katıldı

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Soçi- Giresun Açık Su Yüzme Maratonu Belgeseli'nin gala programına katıldı.

Ankara'da 4 Aralık Cumartesi günün Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gala programına katılan Vali Ünlü; "Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Kasapoğlu ve geçmiş dönem Devlet Bakanlarımızdan Sn. Kürşat Tüzmen ile birlikte sağlık çalışanları ve dostluk için düzenlenen Soçi-Giresun 320 Km Açık Su Yüzme Maratonu Belgeseli'nin gala programına katıldık. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'da "'Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçlar Karadeniz'de atılacak' sloganıyla düzenlenen 320 kilometrelik Açık Su Yüzme Maratonu belgeselinin galasını gerçekleştirdik. Rekor özelliği taşıyan, 6 gün 1 saat 30 dakika süren maratona katılanları tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 12 yüzücünün katılımıyla 6 gün süren maratonun düzenlenmesinde katkıları bulunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TRT Spor tarafından çekilen belgeselin gösterimi yapıldı.

Rusya'nın Soçi kenti ile Giresun arasında düzenlenen 320 kilometrelik "Açık Deniz Yüzme Maratonu" Dünyada bir rekor olma özelliği taşıyor.

"Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçlar Karadeniz'de atılacak" sloganıyla düzenlenen maratona katılan Türk ve Rus sporculardan oluşan 12 kişilik yüzme ekibi, 14 Haziran tarihinde Soçi kentinden başlayan maratonda, yaklaşık 6 gün 1 saat 30 dakika yüzerek 19 Haziran'da Giresun'a ulaşmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu iş birliği ile düzenlenen etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Gala programına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Vali Enver Ünlü, Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Özer, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, sporcular ve davetliler katıldı.

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