Vali Ünlü, şehit oğlunun mezarı başından babasını aradı
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Vali Ünlü, şehit oğlunun mezarı başından babasını aradı

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit mezarlarını ziyaret etti.

Vali Ünlü, şehit oğlunun mezarı başından babasını aradı
24.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:10

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehit Jandarma Komando Er Cihat Sayım'ın mezarı başında babası Hüseyin Sayım'ı arayan Ünlü, "Biz neredeyiz biliyor musun? Cihat'ın kabrinin başındayız, dua ettik. Onun yerini tutamayız ama biz de senin evladınız. Bizi de birer Cihat kabul edersen seviniriz" diyerek bayramını kutladı.

Vali Enver Ünlü ve beraberindekiler Ramazan Bayramı nedeniyle şehit mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Vali Ünlü, 1 Haziran 1997 yılında Irak'ta şehit olan Şehit Jandarma Komando Er Cihat Sayım'ın mezarı başında babası Hüseyin Sayım'ı aradı. Şehit babasının bayramını kutlayan Ünlü, "Ellerinden öpüyoruz, bu bayram salgın nedeniyle gelemiyoruz, hakkını helal et. Böyle telefonla bayramlaşıyoruz. Biz neredeyiz biliyor musun? Müftü hocam, arkadaşlar, Cihat'ın kabrinin başındayız, dua ettik. Toprağı ıslak sen de gelmişsin herhalde. Allah rahmet eylesin. Onlardan razı olsun. Herkesin selamı var sana, Cihat'ın da selamı var. Ona dua ettik. Yerini tutamayız ama biz de senin evladınız. Bizi de birer Cihat kabul edersen seviniriz. İnşallah salgından kurtulur yüz yüze bayramlaşırız" dedi.Şehit babası Hüseyin Sayım da Vali Enver Ünlü'ye teşekkür ederek bayramını kutladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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