Vali Ünlü, Şampiyon Yüzücüleri Kabul Etti
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Vali Ünlü, Şampiyon Yüzücüleri Kabul Etti

Vali Ünlü, Şampiyon Yüzücüleri Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Valisi Enver Ünlü, Gaziantep'te düzenlenen Turkcell Küçükler Yüzme Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Halil T. Şensoy ile Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında 7 kategoride Türkiye birincisi olan Turgut A. Yaraman'ı makamında Kabul etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Gaziantep'te düzenlenen Turkcell Küçükler Yüzme Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Halil T. Şensoy ile Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında 7 kategoride Türkiye birincisi olan Turgut A. Yaraman'ı makamında Kabul etti.

Şampiyon yüzücüleri tebrik eden Vali Ünlü, ziyaret sonrasında yaptığı paylaşımda "Sizlerle gurur duyuyoruz gençler. Gaziantep'te düzenlenen Turkcell Küçükler Yüzme Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Halil T. Şensoy evladımızla Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında tam 7 kategoride Türkiye birincisi olan Turgut A. Yaraman evladımızı tebrik ettik" dedi.

Vali @valiunlu, Gaziantep'te düzenlenen Turkcell Küçükler Yüzme Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Halil T. Şensoy ile Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında 7 kategoride Türkiye birincisi olan Turgut A. Yaraman'ı makamında ağırlayarak tebrik etti. pic. twitter. com/PgPHDSYZ63

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) August 17, 2021 Sizlerle gurur duyuyoruz gençler! ????

Gaziantep'te düzenlenen Turkcell Küçükler Yüzme Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Halil T. Şensoy evladımızla Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında tam 7 kategoride Türkiye birincisi olan Turgut A. Yaraman evladımızı tebrik ettik. pic. twitter. com/CRSPv6ns7H

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 17, 2021

Kaynak: Habermetre

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