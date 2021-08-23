Vali Ünlü "Onların Acılarını Hala Yüreğimizde Yaşıyoruz"

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin birinci sene-i devriyesinde, Sel felaketinde hayatını kaybeden Şehitlerimiz ve vatandaşlarımızı anmak için bir tören düzenlendi.

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin birinci sene-i devriyesinde, Sel felaketinde hayatını kaybeden Şehitlerimiz ve vatandaşlarımızı anmak için bir tören düzenlendi.

Yaşanan sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent karayolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi nedeniyle araçlarıyla birlikte sele kapılan 5 jandarma personeli ile bir iş makinesi operatörünün şehit olmuştu.

Sel felaketinin ardından çöken menfezin bulunduğu noktaya kısa süre içerisinde inşa edilen köprüye "6 Şehitler Köprüsü" adı verildi.

Giresun Valiliğince, 22 Ağustos Pazar günü saat 14. 00'de Tirebolu ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde "6 Şehitler Köprüsü" üzerinde düzenlenen anma törenine; Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Tirebolu Kaymakamı Cevat Gün, Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Tirebolu Belediye Başkan Vekili Atilla Aydın, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, selde kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılmak üzere tören alanına gelen Vali Enver Ünlü, selde kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un ailesi ile bir süre sohbet etti. Şehitler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan duanın ardından 5'i jandarma personeli 6 kişinin şehit olduğu noktaya çelenk bırakıldı.

VALİ ÜNLÜ "ONLARIN ACILARINI HALA YÜREĞİMİZDE YAŞIYORUZ"

Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Vali Ünlü "Bugün, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'da yaşadığımız sel felaketinin sene-i devriyesindeyiz. Tam bulunduğumuz bu noktada, geçen sene büyük bir afetin yaşandığı noktadayız. Geçen sene Aralık ayında açılışını yaptığımız bu köprümüzün olduğu yer, görev ifa ve icra etmeye giderken menfezin ve yolun çökmesi sonucunda şehadete eren 5 jandarma personelimiz ve bir greyder operatörümüzün şehit olduğu bölge. Biz bugün bu acıları yaşayan bir millet olarak Giresunlular olarak onların aziz hatıraları önünde dua etmeye, onları burada saygıyla, şükranla yad etmek için toplanmış bulunmaktayız. Onlara görevimizi yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Acımız ilk günkü gibi taze. Bugün buradaki 6 şehidimizle birlikte il genelinde toplam 15 vatandaşımızı kaybettik. Onların acılarını hala yüreğimizde yaşıyoruz" dedi.

"BU ACILARIN YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ALACAĞIZ"

Ülkemizde son günlerde yaşanan yangın ve sel felaketlerine de değinen Vali Ünlü "Bununla birlikte biliyorsunuz son dönemlerde yangınlarla birlikte, Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'deki sel felaketiyle Milletimiz yine büyük acılar yaşadılar ama Milletimiz; Devletiyle, vatandaşıyla el ele vererek hep birlikte bu yaraları sarmak için bu acıları dindirmek için büyük bir seferberlik ilan etti. Büyük bir seferberlik ruhuyla mücadele ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Bakanlarımız. Bürokratlarımızı mühendislerimiz, gönüllülerimiz, herkes büyük bir fedakarlıkla görev icra ediyorlar. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya, altyapı hasarlarını, vatandaşlarımızın zararlarını vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışıyorlar. Az önce de ifade ettiğim gibi biz büyük bir Milletiz. Birlik ve beraberlik içeresinde her türlü güçlüğün üstesinden gelebilecek güçlü bir Milletiz. Her zaman olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Çanakkale Savaşında olduğu gibi, Birinci Dünya Harbinde olduğu gibi Yemen'de olduğu gibi Trablus'ta olduğu gibi inşallah yine bu yaralarımızı birlikte saracağız, bu acılarımızı birlikte dindireceğiz.

Ben bu vesileyle hem 22 Ağustos'ta afeti yaşayan hemşerilerimizi, hem Doğu Karadeniz'de hem Batı Karadeniz'de hem Akdeniz'de yangını ve sel felaketini yaşayan değerli vatandaşlarımıza bir kez daha buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit olan kahramanlarımıza buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve Aziz Milletimize sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ, AFETİN İZLERİNİ GİRESUN'UMUZDA SİLDİ"

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası afetin izlerinin hızla silindiğine dikkat çeken Vali Ünlü, "Devletimiz bu bir yıllık süre zarfında büyük oranda afetin izlerini Giresun'umuzda sildi. Giresun'umuzda sildiği gibi diğer bölgelerimizde de hummalı bir çalışma var. Büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmalar devam ediyor. Burada afetin en büyük mağdurlarından biri olan Doğankent ilçemiz. Yine en büyük afeti yaşayan Dereli ilçemiz ve Espiye ilçemiz, Tirebolu ilçemiz, köylerimiz bu afetin acılarını yaşadılar, mağduriyetler yaşadılar ama Devletimiz, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını, işyerlerini bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlamak üzere. Büyük oranda konutlarımız bitti, iş yerlerimiz devam ediyor. Kamu binalarımızın inşaatı devam ediyor. Altyapılarımız, köprülerimiz, yollarımız büyük oranda tamamlandı ama ikmal inşaatları ve işleri devam ediyor. Kısa bir zamanda bunları da tamamlayıp, afetin izlerini Giresun'umuzdan tamamen İnşallah silmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Sel felaketinin yıl dönümünde Aziz Şehitlerimizi rahmetle andık.

????Uzm. J. VII. Kad. Çvş. Erdem Çıtır

????J. Uzm. Çvş. Aykut Variyenli

????J. Uzm. Çvş. Burak Tok

????J. Uzm. Çvş. Sami Yılmaz

????J. Uzm. Çvş. Onur Kıran

????Operatör M. Ali Akbulut

Ruhları şad olsun.

??Altı Şehitler Köprüsü/Tirebolu pic. twitter. com/WnlQm1p5ki

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 22, 2021

Kaynak: Habermetre