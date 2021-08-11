Vali Ünlü "Milletimizin Güven ve İtimadı En Değerli Hazinenizdir"
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Vali Ünlü "Milletimizin Güven ve İtimadı En Değerli Hazinenizdir"

Vali Ünlü 'Milletimizin Güven ve İtimadı En Değerli Hazinenizdir'
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun'a yeni atanan 50 jandarma uzman erbaşın oryantasyon eğitimine katılarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç'ten ilin genel güvenlik konuları hakkında bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun'a yeni atanan 50 jandarma uzman erbaşın oryantasyon eğitimine katılarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç'ten ilin genel güvenlik konuları hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü ziyaretle ilgili olarak "Zaman ve mekan mefhumu gözetmeden terörden asayişe, kaçakçılıktan organize suç örgütlerine, uyuşturucudan trafiğe, mali suçlardan diğer tüm güvenlik başlıklarına olmak üzere ilimizde oluşabilecek her türlü tehdide karşı daima hazırız, görev başındayız" dedi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan 50 yeni uzman erbaşın oryantasyon eğitimine de katılan Vali Ünlü, meslek etiği ve vatandaş odaklı hizmetler hakkında deneyim ve görüşlerini paylaştı.

"Zorlu bir eğitimin ardından ilk görev yeri olarak ilimize atanan 50 jandarma uzman erbaşımızla oryantasyon eğitiminde bir araya geldik" diyen Vali Ünlü, eğitime katılan uzman erbaşlara hitaben yaptığı paylaşımda "Genç Jandarmalar; Milletimizin güven ve itimadı en değerli hazinenizdir. Sizlerin bu zorlu ama bir o kadar da mukaddes görevi Aziz Milletimize hizmet yolunda layıkıyla yapacağınıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Zaman ve mekan mefhumu gözetmeden terörden asayişe, kaçakçılıktan organize suç örgütlerine, uyuşturucudan trafiğe, mali suçlardan diğer tüm güvenlik başlıklarına olmak üzere ilimizde oluşabilecek her türlü tehdite karşı daima hazırız, görev başındayız.

??İl Jandarma Komutanlığı pic. twitter. com/OsSIwPflYN

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 11, 2021 Zorlu bir eğitimin ardından ilk görev yeri olarak ilimize atanan 50 Jandarma Uzman Erbaşımızla oryantasyon eğitiminde bir araya geldik.

Genç Jandarmalar;

Milletimizin güven ve itimadı en değerli hazinenizdir. pic. twitter. com/4U1WHRECeC

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 11, 2021 Sizlerin bu zorlu ama bir o kadar da mukaddes görevi Aziz Milletimize hizmet yolunda layıkıyla yapacağınıza inancımız tamdır.

??İl Jandarma Komutanlığı pic. twitter. com/UVRlEI9V5d

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 11, 2021

Kaynak: Habermetre

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