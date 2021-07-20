Vali Ünlü, Kolluk Kuvvetlerinin Bayramını Kutladı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Kurban Bayramının birinci gününde görevi başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Kurban Bayramının birinci gününde görevi başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Ünlü, 20 Temmuz Salı günü önceden belirlenen program dahilinde saat 14. 30'da Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesinde bulunan Polis evinde emniyet mensuplarının bayramını kutladı

Vali Ünlü, Polis evindeki bayramlaşmanın ardından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımızın güzide mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ettik. Rabbim muhafaza eylesin" dedi.

Vali Ünlü, kolluk kuvvetleri ile bayramlaşma programı kapsamında; Saat 15. 00'de Erikliman Mahallesindeki Uygulama Noktasını ziyaret ederek buradaki görevli personelle bayramlaşacak.

Kolluk kuvvetleri ile bayramlaşma programına saat 16. 30'da İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek devam edecek olan Vali Ünlü, Jandarma personelinin bayramını kutladıktan sonra; saat 17. 00'e Jandarma Merkez Karakol Komutanlığını, saat 18. 00'de Emniyet Bölge Trafik Uygulama Noktasını, saat 18. 30'da Sahil Güvenlik 73 Komutanlığını ve son olarak saat 19. 30'da da Çınarlar Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek bayram günü görevleri başında olan personellerin bayramını kutlayacak

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımızın güzide mensuplarının #KurbanBayramı'nı tebrik ettik.

Rabbim muhafaza eylesin. ????

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— Enver Ünlü (@valiunlu) July 20, 2021

Kaynak: Habermetre