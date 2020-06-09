Vali Ünlü, kendisine sosyal medyadan ulaşan öğretmen çiftin nikahını kıydı
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Vali Ünlü, kendisine sosyal medyadan ulaşan öğretmen çiftin nikahını kıydı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, kendisine sosyal medyadan ulaşan öğretmen çiftin nikahını kıydı.

09.06.2020 21:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:01

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, kendisine sosyal medyadan ulaşan öğretmen çiftin nikahını kıydı.

Kentte öğretmen olarak görev yapan Selin Sertkara ile Soner Sarıtaş çifti, evlenme kararı alınca nikahları için Vali ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü'ye ulaştı.

Sosyal medya üzerinden Ünlü'ye ulaşan çift, "Nikah şahidimiz olur musunuz?" diye mesaj attı. Vali Ünlü, bu mesaj üzerine şahit olmak yerine nikahı kıyacağını söyledi.

Bu günü nikah günü olarak belirleyen çift, Iğdır Belediyesine geldi. Vali Ünlü, cüppe giyerek genç çiftin nikahını kıydı.

Çiftin nikah şahidi İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve öğretmen arkadaşları oldu.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın valim, bizim ailelerimiz Amasya ve Ankara'da, salgından dolayı gelmiyorlar, aynı zamanda belediye başkanı olduğunuzdan nikah şahidimiz olur musunuz?" şeklinde bir mesaj attı. Ben de 'çok mutlu olacağımı, şahit değil nikahını kıyarım.' diyerek cevap verdim." dedi.

Belediye Başkan Vekilliği görevine gelmesinden bu yana ilk kez nikah kıydığını aktaran Ünlü, "Bugün çiftin nikahını kıymak için bir araya geldik. Ben de Belediye Başkan Vekili sıfatıyla ilk nikahı kıyıyorum ve bu nikahı kıymaktan dolayı heyecanlıyım. Bu bizim için tamamıyla kendiliğinden gelişen güzel bir başlangıç oldu. Biz de bu manada salgından dolayı ailelerinden uzak kalan gençlerimizin sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olduk." diye konuştu.

Gelin Selin Sertkara, ailelerinin yanlarında olmaması nedeniyle bu jest karşısında çok duygulandıklarını anlatarak, "Ailemiz burada olmadığı için gözyaşlarımı tutamadım. Ama Sayın Valim ve müdürüm onların yokluğunun bizlere hissettirmedi, onlara da buradan selamlar söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Damat Soner Sarıtaş ise Vali Ünlü ve Milli Eğitim Müdürüne, kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Nikahı kıydıktan sonra aile cüzdanını geline teslim eden Ünlü, çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Vali Ünlü, kendisine sosyal medyadan ulaşan öğretmen çiftin nikahını kıydı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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