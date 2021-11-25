Vali Ünlü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları Video Konferans Toplantısına Katıldı - Haberler
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Vali Ünlü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları Video Konferans Toplantısına Katıldı

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Vali Ünlü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları Video Konferans Toplantısına Katıldı

Vali Enver Ünlü, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları video konferans toplantısına katıldı.

Vali Enver Ünlü, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları video konferans toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında, 24 Kasım Çarşamba günü saat 17. 30'da GAMER toplantı salonunda video konferans sistemi (VKS) üzerinden çevrimiçi düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" 81 İl Valisi ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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