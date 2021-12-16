Vali Ünlü "İstiyoruz Ki Faziletlerimiz Aşınmasın"

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Müftülüğü ile Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği ve Değerler Eğitimi Protokolü" yapıldı. Giresun Valiliği'nde 16 Aralık Perşembe günü saat 13. 30'da gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Enver Ünlü de katıldı.

Protokol ile Gençlerin ve çocukların toplumsal ve evrensel değerlerini kazanmaları ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak amaçlanıyor. Giresun İl ve İlçelerindeki resmi ve özel okullarda "Değerler Erozyonuna Çözüm" adıyla hazırlanan protokol 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılını kapsıyor.

Protokol imza törenine katılan Vali Ünlü "Ahlaki erdem ve değerlerin bir toplumu ayakta tutan temel dinamikler olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak amacıyla İl Müftülüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında 'Değerler Erozyonuna Çözüm' Protokolünü imzaladık. Bu önemli değerlerimizi muhafaza edebilmek için hassasiyetle görev yapmaya gayret edeceğiz. İstiyoruz ki faziletlerimiz aşınmasın, vicdanlarımızın yaralı hale gelmesin, saygımız bitmesin, milli ve manevi duygularımız tahrip olmasın, genlerimiz bozulmasın. Protokolümüzün hayırlı hizmetlere vesile olması temennisiyle görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Ünlü'nün konuşmasının ardından Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu arasında imzalanan protokolü Vali Enver Ünlü onaylayarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Proje, imzalanan protokole göre; Giresun İl ve İlçelerinde ilkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında öğrenci, öğrenci velileri, öğretmenler, okul yöneticileri ile İl/İlçe Müftülük personellerinin katılımıyla yürütülecek.

İmzalanan protokol ile öğrencileri; Toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, temel insani değer ve erdemlerin kazandırılması ve bunların yaşam biçimine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Somut hedefler arasında ise; Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi, hayata rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi, okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi, öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması, öğrencilerin toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerin toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, Milli, ahlaki, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak yer alıyor.

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