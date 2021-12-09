Vali Ünlü, İGM'nin Aralık Ayı Toplantısına Katıldı

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, İl Genel Meclisi'nin Aralık ayı toplantısına katılarak, İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında yapılan çalışmalar ve kurumun 2022 yılı bütçesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giresun İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda 9 Aralık Perşembe günü saat: 11. 00 başlayan toplantının açılışında konuşan Vali Ünlü "Bir kurumun yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesinin ön koşulu kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmasına bağlıdır. Bu da iyi hazırlanmış bütçe ile mümkündür" dedi.

VALİ ÜNLÜ "2022 YILI BÜTÇESİ 145 MİLYON TL BELİRLENDİ"

Vali Ünlü, konuşmasının devamında Giresun İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesinin Aralık ayı İl Genel Meclisi toplantısında görüşülerek karara bağlandığını ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle de yürürlüğe gireceğine dikkat çekerek; " İdaremiz 2022 yılı bütçesi ile ilgili idare olarak 145 milyon TL' lik bir gelir ve gider bütçesi hazırlayarak görüşülmesi için İl Genel Meclisinin gündemine gönderdik. Hazırlanan bu bütçe idaremizin 2021 yılında gerçekleşen rakamlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu miktarların nakit gelirleri tamamen elde edilmiş olup ağırlık kısmını İller Bankası gelirleri oluşturmaktadır. 2022 yılı bütçesi de aynı anlayışla rasyonel olarak hazırlanmıştır.

"BÜTÇEMİZİN AĞIRLIKLI KALEMİNİ PERSONEL GİDERLERİ OLUŞTURMAKTADIR"

Kasım ayı boyunca bütçe görüşmelerinde bütçe içeriği hakkında, geniş toplantılar yaptınız. Hepinizin bildiği üzere maalesef bütçemizin ağırlıklı kalemini personel giderleri oluşturmaktadır. Buda kaçınılmaz bir durumdur. Bu yıl personel giderleri daha da artacaktır. Bildiğiniz gibi Makine İkmal Atölyesinde usta yetersizliğinden araç ve iş makinelerin bakım ve onarımları serbest piyasada yaptırılmaktaydı. Bunun önüne geçebilmek için usta ve operatör alımı gerçekleştirildi. Vasıflı eksik personel bakımından zaruri ihtiyaçlarımızın karşılanması işlemleri sürdürmekteyiz.

"İNŞAATLARIN (DUVAR, MENFEZ VS. ) %90 I TAMAMLANMIŞTIR"

Şu husus da göz ardı edilmemeli ki, KÖYDES ödenekleri, afet ödenekleri veya diğer kamu kurumlarından gelen tahsisli ödenekler, İl Özel İdaresinin personel, araç ve gereçleri ile gerçekleştirilmektedir. AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen ödeneklerle 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel afetinin yaralarını sarmak için, inşaatların (duvar, menfez vs. ) %90 ı tamamlanmıştır. Dün de Dereli ilçemizde devam eden yol yapım çalışmalarını ve devam eden inşaatlarımızı yerinde inceledik, çalışmaların bir an önce bitirilmesi için gerekli talimatları ilgililere bildirdik.

"İDAREMİZİN BORÇLARININ BÜYÜK BİR KISMINI ÖDEDİK"

Özel idaremizin borçlarının büyük bir kısmını ödedik. Bundan sonra imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetinde kullanmaya devam edeceğiz. Geriye kalan imalatların yapımında aciliyet gerektiren işler Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmasına devam edilmektedir. Geçen yıl olduğu gibi yol, yapım, bakım, onarım ve standardını yükseltmek için alt yapı çalışmalarımız sürecektir.

İlimiz kırsal alanlarında ve yaylalarda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gerekse Belediyelerle protokol yapılarak, gerekse İdaremiz bütçe imkanları doğrultusunda hizmet alımı ile çöp toplama işine devam edilecektir" diye konuştu.

Vali Ünlü, konuşmasının devamında İl Özel İdaresi ile İl Encümeni tarafından yapılan çalışmalar ve alınan karar başta olmak üzere gayrimenkul satış ve trampaları hakkında yapılan çalışmalara değindi.

"İLÇELERİ ÜÇ AYRI KATEGORİYE AYIRMAK ARZUSUNDAYIZ"

Önemli bir hususun da Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin mali problemleri olduğuna vurgu yapan Vali Ünlü " Birlikler, İl Özel İdaresinin görev alanında olan yol bakım-onarım, içme suyu ve kanalizasyon gibi hizmetleri yerine getirmektedir. İşlerin yürütülmesinde aksamalara sebebiyet verilmemesi için mali, hukuki sorumluluk bilinci ile tarafların iş bölümünü protokolü kapsamında çalışmaların yürütülmesinde yarar görünmektedir. Bu bağlamda; ilçelerimizin köy sayıları, kırsal alan nüfusları ve hizmet götürdükleri yol ağı uzunlukları dikkate alınarak ilçeleri üç ayrı kategoriye ayırmak arzusundayız. Karmaşaya sebebiyet verilmemesi için protokol kapsamında düzenli olarak her ay gerekli ödenekler gönderilecektir. Bu uygulamaya 2022 mali yılbaşında geçmeyi düşünüyoruz" bilgilendirmesi yaptı.

Vali Ünlü konuşmasını "Değerli arkadaşlar aşamayacağımız sorun yoktur. Yeter ki biz şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için gayret gösterelim. Alınan kararların ve bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum" sözleriyle tamamladı.

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