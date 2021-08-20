Vali Ünlü, Hacı Miktad Caminde Mevlid Programına Katıldı

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'da yaşanan sel afetinde ve bu yıl yaşanan yangın ve sel afetlerinde vefat edenler için okutulan mevlit programına katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'da yaşanan sel afetinde ve bu yıl yaşanan yangın ve sel afetlerinde vefat edenler için okutulan mevlit programına katıldı. Vali Ünlü, 20 Ağustos Cuma günü Giresun Merkez Hacı Miktad Camisinde düzenlenen programa katılarak, program sonrası yaptığı paylaşımda "22 Ağustos 2020'de ilimizde yaşanan sel felaketinde ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde şehadete eren kahramanlarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2020'de ilimizde yaşanan sel felaketinde ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde şehadete eren kahramanlarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuttuk.

Rabbim kabul eylesin. ????

??Hacı Miktad Camii pic. twitter. com/nA8uigVMOa

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 20, 2021

Kaynak: Habermetre