Vali Ünlü, Giresun Bilim Fuarları Festivali'nin Açılışını Yaptı

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Bilim Fuarları Festivali'nin açılışı Vali Enver Ünlü tarafından yapıldı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30 Kasım Salı günü saat 10. 00'da Giresun Gümrük Kompleksi sergi alanında düzenlenen "Giresun Bilim Fuarları Festivali" etkinliğine katılım ve ilgi oldukça yoğun oldu.

Vali Ünlü, açılışla ilgili yaptığı paylaşımda : "Giresun Bilim Fuarları Festivalinin açılışını yaptık. Milli Teknoloji Hamlesi' ne gönül veren gençlerimiz, ülkemizi emin adımlarla geleceğe taşıyacak proje ve fikirleriyle gurur kaynağımız oldu. Teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden yarınlarımızın anahtarı burada. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin, Vecihi Hürkuş'un, El Cezeri'nin izinden giden genç mucitlerimiz; büyük ve güçlü Türkiye'nin temelini oluşturuyor. Her zaman en iyisini hedeflemeli, yazılımdan donanıma kadar tüm başlıklarda daha çok ilerlemeliyiz. Yüreği kıpır kıpır atan gençlerimizin azmi, gayreti ve en önemlisi de hayalleriyle teknolojik yetkinliğimizi katbekat artıracağız. Bilim Fuarları Festivalimizde ülkemize dair pırıl pırıl hayalleri olan mucitlerimizi heyecanla, dikkatle dinledim. Gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gün boyu ziyarete açık kalan ve 96 çalışmanın yer aldığı festival kapsamında; Türkiye genelinde okullar tarafından düzenlenen 8. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında sergilenen projeler, TÜBİTAK Bölge sergisine katılıp derece almış projeler, Avrupa Kalite Etiketi alan e-Twinning projeleri ve okullar tarafından yapılan teknolojik gelişmeleri destekleyen (Robot Tasarımları-Kodlama-Drone) projelerinin bir arada sergilenmesi ve tanınırlığını artırılması amaçlanmaktadır.

Giresun Bilim Fuarları Festivaline; Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, il protokolü, ilçe milli eğitim müdürleri, okul ve kurumlardan yönetici, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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