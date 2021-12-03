Vali Ünlü, Engelliler Gününde Düzenlenen Yürüyüşüne Katıldı

GİRESUN (Habermetre) - Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Vali Enver Ünlü'nün katılımıyla başladı.

Vali Ünlü, etkinlikler kapsamında 3 Aralık Cuma günü saat 10. 00'da Giresun Merkez Debboy mevkiinden başlayarak Gazi Caddesinden Atatürk Meydanı'ndaki tören alanına kadar devam eden yürüyüşle katıldı.

Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan engelli bireylerden oluşan Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş; Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, daire amirleri, tüm kamu kurum ve kuruluşları, Merkez İlçedeki Özel Eğitim Okulları ile Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinden öğrenci-öğretmen ve idareciler, Özel Bakım Merkezleri, Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İl İzcileri, Engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum örgüt üyeleri ve temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Meslek Okulu ve öğrencilerinin bayrak ve flamaları ile birlikte katılımıyla gerçekleştirildi.

Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüş esnasında Vali Ünlü, katılım sağlayan engelli vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek yürüyüşe katılıp, cadde üzerinde bulunan işyerlerinin önüne çıkarak ve balkonlarından el sallayarak yürüyüşe destek veren esnaf ve vatandaşları selamladı.

Giresun Merkez Çınarlar Mahallesi Debboy mevkiinden başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'nda son buldu.

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