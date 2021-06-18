Vali Ünlü, Doka 141.Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
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Vali Ünlü, Doka 141.Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Vali Ünlü, Doka 141.Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Enver Ünlü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)'nın Artvin'de yapılan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Valimiz Sayın Enver Ünlü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)'nın Artvin'de yapılan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Dönem başkanlığını Rize Valisi Kemal Çeber'in yaptığı DOKA 141. Yönetim Kurulu Toplantısı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un ev sahipliğinde, 18 Haziran Cuma günü saat 11. 00'de Grand Artvin Hotel'de gerçekleştirildi.

Toplantıda ağırlıklı olarak, Doğu Karadeniz Bölgesi katı atık depolama ve bertaraf tesisleri ile bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin turizme nasıl kazandırılması gerektiği gibi konular görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan dönem başkanı Vali Çeber, Dünya'yı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi nedeniyle toplantının biraz gecikmeli olarak yapıldığını belirtti.

Uzun bir aradan sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında alınacak kararların Doğu Karadeniz bölgesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çeber "Toplantıda; bölgemizdeki katı atık yönetimi çalışmalarının dünyadaki ve ülkemizdeki iyi uygulama örnekleriyle değerlendirilerek bu anlamda bölgemizde daha etkin verimli ve modern bir katı atık yönetimi kurulmasına yönelik öneriler üzerine çalışacağız. Bölgemizdeki tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması, kültür turizm notalarının ortaya çıkarılmasına yönelik hazırlanan, 'Tarihi Kültür Rotaları Hayat Buluyor' adıyla uygulamaya koyulması planlanan güdümlü proje önerisini de görüşeceğiz" dedi.

Toplantıya; Vali Enver Ünlü, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer yetkililer katıldı.

Valimiz Sn. Enver Ünlü, Artvin'de yapılan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 141. Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. pic. twitter. com/29mwB7bd4d

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) June 18, 2021

Kaynak: Habermetre

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