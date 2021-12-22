Vali Ünlü'den Kar Yağışı Uyarısı!

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, 22 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Giresun'da etkili olması beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışına karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunan Vali Ünlü "Bugün doğu ilçelerimizde; Tirebolu, Görele, Eynesil, Güce, Çanakçı ve Doğankent'te kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım" uyarısında bulundu.

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