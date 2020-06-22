Vali Ünlü'den Emniyet Müdürlüğüne ziyaret Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ünlü'nün bina girişinde Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve yardımcıları tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ziyarette Aktaş'ın, Ünlü'ye müdürlüğün iş ve işlemleri hakkında ayrıntılı brifing sunumu yaptığı kaydedildi.

Ziyarette Vali Ünlü "Şeref Defteri"ni de imzaladı.

Kaynak: AA