Vali Ünlü, çiçek yerine İdlib'e yardım kampanyasına destek istedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü, kendisine kutlama çiçeği gönderilmesi yerine İdlib halkına yönelik kampanyaya bağış yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü, kendisine kutlama çiçeği gönderilmesi yerine İdlib halkına yönelik kampanyaya bağış yapılmasını istedi.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim. Giresun Valiliği görevine atanmam sebebi ile çiçek göndermek yerine lütfen İdlib'teki insanlık dramına çare olmak ve yaşama tutunmaya çalışan çocukları yalnız bırakmamak için en az bir yardım SMS'i ile bağışta bulunun." ifadesine yer verdi.

Vali Ünlü'nün isteği, Giresun'daki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

Kaynak: AA