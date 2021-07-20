Vali Ünlü, Bayram Namazını Hacı Miktad Camiinde Kıldı
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Vali Ünlü, Bayram Namazını Hacı Miktad Camiinde Kıldı

Vali Ünlü, Bayram Namazını Hacı Miktad Camiinde Kıldı
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Giresun Valisi Enver Ünlü, Bayram Namazını Giresun Merkez Hacı Miktad Camiinde kıldıktan sonra, camii cemaatiyle "Gönül Selamı" ile bayramlaştı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Bayram Namazını Giresun Merkez Hacı Miktad Camiinde kıldıktan sonra, camii cemaatiyle "Gönül Selamı" ile bayramlaştı.

Vali Ünlü, Kurban Bayramı Namazını 20 Temmuz Cuma günü sabah saat 05. 46'da Giresun Merkez Hacı Miktad Camiinde, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan; temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları riayet ederek kıldı.

Bayram Namazının akabinde camii cemaatiyle "Gönül Selamı" ile bayramlaşan Vali Ünlü yaptığı paylaşımda "Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayram sabahına daha bizleri ulaştıran Rabbimize şükürler olsun... Safların daha da sıklaştığı günlerde tekrar buluşmak duasıyla Hayırlı Bayramlar" diyerek duygularını dile getirdi.

Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayram sabahına daha bizleri ulaştıran Rabbimize şükürler olsun...

Safların daha da sıklaştığı günlerde tekrar buluşmak duasıyla #HayırlıBayramlar. ????

??Hacı Miktad Camii pic. twitter. com/LM3pnbnM5X

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 20, 2021

Kaynak: Habermetre

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