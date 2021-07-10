Vali Ümit'ten Trafik Kontrol Noktaları Ziyareti

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla alınan etkin tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüzce ve İl Jandarma Komutanlığımızca şehirlerarası yollarda oluşturulan kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla alınan etkin tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüzce ve İl Jandarma Komutanlığımızca şehirlerarası yollarda oluşturulan kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.

İlk olarak İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yumrukaya mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan Yol Kontrol noktasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdür Vekili Recep Peker Eryılmaz'dan yol kontrol çalışmaları hakkında bilgiler alan Sayın Valimiz Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu Abant gişelerinde İl Jandarma Komutanlığımızca oluşturulan Yol Kontrol noktasında da uygulamayla ilgili İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever'den bilgiler aldı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca oluşturulan Kontrol Noktası denetimlerinde sürücülerle sohbet ederek Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşacak trafik sebebiyle alınan tedbirler hakkında hatırlatmalarda bulunan Vali Ümit, "Amacımız sizleri kontrol etmek değil, gideceğiniz yere sağ salim ulaşmanız için yardımcı olmaktır" dedi.

Ülke genelinde trafikte can ve mal kaybının en aza indirilmesi için İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde birçok projelerin hayata geçirildiğini belirten Vali Ümit, "Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde trafikte can ve mal kaybının en aza indirilmesi için hayata geçirilen projeler ülkemizle eş zamanlı olarak ilimizde de hassasiyetle uygulanmaktadır" dedi.

Sürücülerden evlerine salimen ulaşabilmeleri için "Emniyet kemerlerinin her zaman takılması, aşırı hız yapılmaması, uykusuz araç kullanılmaması, araçta telefonla konuşulmaması, kısacası can ve mal güvenliğimiz için konulan trafik kurallarına uyulması ricasında bulunan Vali Ümit, vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Vali Ümit, "Kamu'nun huzur ve güvenliği güvenlik güçlerimize emanettir. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk edebilmeleri için Kurban Bayramı tatili öncesi, sırası ve sonrasında denetim görevlerimizi etkin şekilde yapmak kanuni ve vicdani görevimizdir. Gerek koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı noktasında gerekse Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece-gündüz demeden büyük fedakarlıklarla cansiperane çalışan tüm güvenlik güçlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre