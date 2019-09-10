Vali Ümit iş makinesi kullanarak asfaltlama yaptı

10.09.2019 14:30

Köy yollarında asfaltlama çalışması yapan ekipleri ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, iş makinesi kullanarak asfaltlama yaptı.

Vali Ümit, İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Musluklar, Ahmetler, Bahçeköy ve Küplüce köylerinde yapılan asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'den bilgi aldı.

Ümit, daha sonra Musluklar köyünde asfaltlama yapan ekiplerin çalışmasını izledikten sonra iş makinesine binerek asfaltlama yaptı.

Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından itibaren başlayan çalışmalar kapsamında yaklaşık 65 milyon lira tutarında yatırım planladıklarını belirterek, projelerden bahsetti.

Toplamda 327 kilometre yolun asfaltlandığını aktaran Ümit, "Ayrıca 600 kilometre asfalt yamama programımızda mevcuttu. Yine 2 bin kilometre de stabilize bakım onarım çalışması vardı. Bunlardan 133 köyümüz ve 40 bin vatandaşımızın faydalanması için planlanmıştı." diye konuştu.

Bu sene için 134 bin metrekare kilitli parke taşı planlamasının yapıldığını dile getiren Ümit, "88 köyümüz ve 11 bin vatandaşımız faydalanacak. Yine 59 içme suyu projemiz var. Depo ve şebeke yapımı ile bakımı ve benzeri şekillerde çalışmalar planlandı. Çalışmalardan 49 köyümüzden 11 bin vatandaşımız faydalanacak. Öte yandan 8 tane de atık su projemiz vardı. Bundan da 10 köyümüz, 12 bin 500 kişi bundan faydalanacak." diye konuştu.

Sezonun sonuna gelindiğine işaret eden Ümit, "Büyük oranda bu programlarımız bitmek üzere. Mevsim içerisinde bol miktarda yağmurlu günler geçirdik. Bu da bizim biraz yavaşlamamıza neden oldu. Onun dışında çalışmamız devam ediyor. Sezonun bitiminde yapımı devam eden bütün çalışmalar tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA