Vali Ümit, Bolu Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Merkez Mahalle ve Köy muhtarlarıyla bir araya gelerek orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili il genelinde alınan tedbirler hakkında hatırlatmalarda ve bilgilendirmelerde bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Merkez Mahalle ve Köy muhtarlarıyla bir araya gelerek orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili il genelinde alınan tedbirler hakkında hatırlatmalarda ve bilgilendirmelerde bulundu.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla yaptığı toplantıya İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Şahin ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Toplantıda muhtarlara seslenen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Hepimiz gündemi yakinen takip ediyoruz. Ne yazık ki son günlerde ülkemiz genelinde çok vahim şekilde hepimizi derinden üzen insan kaybımıza ve hayvanların telefine sebep olan, güzelim vatanımızı yakan kül eden yangın gerçekleriyle karşı karşıyayız.

Merkezde Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız ile birlikte bizde ilimizde konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldık" dedi.

İl genelinde olası orman yangınlarının önlenmesi, çıkan yangınların kısa sürede söndürülmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon çalışmaları, olası orman yangını öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması planlanan çalışmalar, araç, ekipman ve personel durumu hakkında da muhtarlara bilgiler veren Vali Ümit, "Bizler gerekli tedbirleri aldık ama sadece tedbirleri almak yetmez. Alınan tedbirleri en iyi şekilde uygulamak gerekiyor. Alınan tedbirlerin eksiksiz olarak iyi bir şekilde uygulanabilmesi için de vatandaşlarımıza güzel bir şekilde anlatmamız, izah etmemiz gerekiyor. Bugün burada ilimiz genelinde yangınla mücadelede alınan tedbirleri siz değerli muhtarlarımızla paylaşmak, sizlerin düşüncelerinizi almak ve bazı konularda fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Fiili olarak Cuma'dan, resmi olarak hafta başından itibaren Valilik Genel Emri olarak İlimiz genelinde yangınla mücadele konusunda yapılması gereken işlemleri, alınması gereken tedbirleri belirledik, tüm kurumlarımıza, köylerimize ve mahallelerimize ulaştırılmak üzere ilgili yerlere illettik ve tebligatları yaptık.

Yangın olayı bir felakettir. Ancak yangının hangi sebeple olduğu konusunda çarşıda, pazarda, sosyal medyada vb yerlerde vatandaşlarımızı bir takım kötü düşüncelere ve karamsarlıklara sevk edecek birtakım açıklamalara, yaklaşımlara ve paylaşımlara hiçbir şekilde fırsat vermemeliyiz. Toplumu germek isteyenlere hiçbir şekilde pirim vermemeliyiz, itibar etmemeliyiz ve bunlara fırsat vermemek için de bütün gayretimizle mücadele etmeliyiz.

Bolu ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara 03 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında girişler tamamen yasaklanmıştır. Sadece görevli ve yetkili kişiler girebilecektir veya orman idaresi tarafından bir takım zorunlu sebepler dolayısıyla izin verilen kişiler ormana girebilecektir.

Ormanlık alanlarda veya bitişiğindeki yerlerde ateş yakmayalım. Zaten Orman içerisinde ateş yakmak 365 gün 24 saat boyunca yasaktır. Ateş yakanlara müsaade etmeyelim, yakanları 112'ye bildirelim. Jandarma, emniyet ve orman idaresi bu konuda ceza yazma yetkisine sahiptir.

Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet Gölü vb mesire alanlarına girişler ve buralarda mangalsız ve ateşsiz piknik yapmak yasaklanmadı. Yasak olan bu alanlarda ve ormanlık alanlarda ateş yakmaktır. Bu alanlardan sorumlu arkadaşlarımız bu tür yerlerde gerekli denetim ve kontrolleri yaparak ateş yakılmasına müsaade etmeyeceklerdir" dedi.

İl genelinde meydana gelen baca ve elektrik tesisatı kaynaklı yangınlar hakkında da muhtarlara bilgiler veren Vali Ümit, "Ev veya ahırlarda gerekli bakımların yapılmaması halinde de evlerde üzücü yangın hadiseleriyle karşılaşılmaya devam edilecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin daha emin şekilde sağlanabilmesi için her yıl en az bir sefer ve sonbaharda olmak kaydıyla işin uzmanı kişilere bacalarını temizletmelerini, yine günün standartlarına uygun olmayan eski elektrik sistemlerini revize ettirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Vali Ümit, "Doğayı ve ormanlarımızı korumak için lütfen orman ve bitişiğindeki alanlarda ateş yakmayalım, yakanları uyaralım, yakmakta ısrar edenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirelim. Orman ve bitişiğindeki yerlerden geçerken yere söndürülmemiş sigara atmayalım. Ormanlık alanlara çöp, cam kırığı vs. atmayalım. Bolulu hemşehrilerime orman yangınlarına karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yangınla mücadelede alınan tedbirlerin yetkili ve sorumlu kişi ve kurumlar tarafından titizlikle uygulanacağını belirten Vali Ümit, "Siz değerli muhtarlarımızdan ricam gerek orman yangınları gerekse ev ve ahır yangınlarına karşı alınan tedbirlerin köylerimizdeki ve mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla paylaşmanızdır" dedi.

Toplantı, Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in Bolu Merkez Mahalle ve Köy muhtarlarının görüş, öneri ve taleplerini dinlemesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre