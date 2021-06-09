Vali Ümit, Bayan Güreş Milli Takımını Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Ümit, Bayan Güreş Milli Takımını Ziyaret Etti

Vali Ümit, Bayan Güreş Milli Takımını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde hazırlanan Büyük Bayanlar A Milli Güreş Takımı kampını ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde hazırlanan Büyük Bayanlar A Milli Güreş Takımı kampını ziyaret etti.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in Bayan Güreş Milli Takımının Aladağ Kamp Eğitim Merkezindeki ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da hazır bulundu.

Aynı zamanda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçilerimize çiçek takdim eden Vali Ümit, çalışmalar hakkında Efrahim Kahraman'dan bilgiler aldı, kampta bulunan sporculara baklava ikram etti.

Başarılı sporcularla ve antrenörleri ile sohbet eden Vali Ümit, güreşçilere 2020 Tokyo Olimpiyatlarında başarılar dileyerek, altın madalya ile dönmelerini temenni etti.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezinin önemine de değinen Vali Ümit "Amacımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden Milli sporcularımızın Bolu'da en iyi imkanlarla hazırlanmalarını sağlamaktır. Bolu havası ve doğası ile spor takımlarına çok iyi geliyor. İlimizde kamp yapan sporcular ve takımlar gittikleri turnuvalardan madalya ve başarılarla dönünce bizler de onları Bolu'da misafir etmekten daha büyük onur duyuyoruz. Aladağ Kamp Eğitim Merkezimiz de bu tesislerimizin en önemlilerinden bir tanesi" dedi.

Güreş sporunun da ülkemiz için önemine değinen Vali Ümit "Halkımızın güreş sporuna bakışı çok daha farklı. Çünkü güreş ata sporumuz. Sizlerde burada bu topraklarda kamp yaparak bu olumlu etkileri müsabakalara yansıtacak ve bayrağımızı Tokyo'da göndere çektirerek, hep birlikte gururla İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bolu, ata sporumuz güreşçilerimizin de evidir ve başarıların başlangıç noktalarındandır" dedi.

Vali Ümit, daha sonra milli güreşçilerin kamp yaptığı tesiste incelemelerde bulunarak, tesis ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkından Çilkara'dan bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Atilla Taş Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Ümit, Bayan Güreş Milli Takımını Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:14:37. #1.14#

title