Vali Ümit, Bayan Güreş Milli Takımını Ziyaret Etti

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde hazırlanan Büyük Bayanlar A Milli Güreş Takımı kampını ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde hazırlanan Büyük Bayanlar A Milli Güreş Takımı kampını ziyaret etti.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in Bayan Güreş Milli Takımının Aladağ Kamp Eğitim Merkezindeki ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da hazır bulundu.

Aynı zamanda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçilerimize çiçek takdim eden Vali Ümit, çalışmalar hakkında Efrahim Kahraman'dan bilgiler aldı, kampta bulunan sporculara baklava ikram etti.

Başarılı sporcularla ve antrenörleri ile sohbet eden Vali Ümit, güreşçilere 2020 Tokyo Olimpiyatlarında başarılar dileyerek, altın madalya ile dönmelerini temenni etti.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezinin önemine de değinen Vali Ümit "Amacımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden Milli sporcularımızın Bolu'da en iyi imkanlarla hazırlanmalarını sağlamaktır. Bolu havası ve doğası ile spor takımlarına çok iyi geliyor. İlimizde kamp yapan sporcular ve takımlar gittikleri turnuvalardan madalya ve başarılarla dönünce bizler de onları Bolu'da misafir etmekten daha büyük onur duyuyoruz. Aladağ Kamp Eğitim Merkezimiz de bu tesislerimizin en önemlilerinden bir tanesi" dedi.

Güreş sporunun da ülkemiz için önemine değinen Vali Ümit "Halkımızın güreş sporuna bakışı çok daha farklı. Çünkü güreş ata sporumuz. Sizlerde burada bu topraklarda kamp yaparak bu olumlu etkileri müsabakalara yansıtacak ve bayrağımızı Tokyo'da göndere çektirerek, hep birlikte gururla İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bolu, ata sporumuz güreşçilerimizin de evidir ve başarıların başlangıç noktalarındandır" dedi.

Vali Ümit, daha sonra milli güreşçilerin kamp yaptığı tesiste incelemelerde bulunarak, tesis ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkından Çilkara'dan bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre