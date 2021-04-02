SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldıSAMSUN'da Vali Zülkif Dağlı'nın 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' açıklamalarının ardından 1 günde 58 bin 848 HES kodu sorgulaması yapıldı.

Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı

SAMSUN'da Vali Zülkif Dağlı'nın 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' açıklamalarının ardından 1 günde 58 bin 848 HES kodu sorgulaması yapıldı. Kentte izolasyon kuralını ihlal eden 12 kişiyede toplam 37 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan duyurulan risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da Vali Zülkif Dağlı'nın 'Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak' açıklamalarının ardından denetimler artırıldı Kentte dün il genelinde koronavirüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol kontrolü ve şok uygulamalarda 54 bin 161 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 12 kişiye ise toplam 37 bin 800 TL para cezası uygulandı. İzalasyon denetimleri kapsamında ayrıca 750 kişinin ikametleri denetlendi, 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı
SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Erkan Kandemir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SAMSUN Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi, günde 58 bin sorgu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:48:42. #1.14#
title