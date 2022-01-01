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Vali Tutulmaz vaka sayılarını açıkladı

Vali Tutulmaz vaka sayılarını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayıları hakkında son rakamları açıkladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayıları hakkında son rakamları açıkladı. Vali Tutulmaz, Düşüş devam ediyor vaka sayılarımız 160 civarında" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vaka sayılarında düşüşün devam ettiğini söyledi. Vali Tutulmaz, "Vaka sayılarımız da düşüş var. Şuanda 160 civarı vaka sayımız var. Düşüş devam ediyor. İnşallah kurallara uyduğumuz takdirde düşüş devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

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