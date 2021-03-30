ZONGULDAK Vali Tutulmaz: Vaka sayıları bu şekilde giderse kasımdaki piklere doğru yaklaşırız

Vali Tutulmaz: Vaka sayıları bu şekilde giderse kasımdaki piklere doğru yaklaşırızZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz vaka sayılarının endişe duyulacak seviyeye geldiğini belirterek, 'Bugün 200'ün üzerinde bir rakam gördük.

Vali Tutulmaz: Vaka sayıları bu şekilde giderse kasımdaki piklere doğru yaklaşırız

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz vaka sayılarının endişe duyulacak seviyeye geldiğini belirterek, 'Bugün 200'ün üzerinde bir rakam gördük. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski kasımdaki piklere doğru yaklaşabiliriz' dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezinde İçişleri Bakanlığı'nca yaya geçitlerinde uygulanan 'Kırmızı Çizgi' projesi kapsamında yapılan uygulamayı denetledi. Vali Tutulmaz, denetimin ardından kentteki koronavirüs vaka sayılarında artışın devam ettiğini söyledi. Vatandaşları uyaran Vali Tutulmaz, "Dün akşamdan itibaren kızardık. Kızarmak da maviye dönmek de bizim elimizde dedik ama halkımız kızarmayı tercih etti. İlave sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan ziyade sayının artması bizi tedirgin etmeye başladı. Yeniden kasım ekim aylarındaki sinyali alıyoruz" dedi.

VAKA SAYILARI 200'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu şekilde gitmesi durumunda vaka sayılarının kasım ayındaki döneme dönebileceğini ifade eden Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Rakam vermek istemiyorum ama çok artmaya başladı. O 100'ler aşıldı. Bugün 200'ün üzerinde bir rakam gördük. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski kasımdaki piklere doğru yaklaşabiliriz. Vatandaşlarımıza yeniden duyarlı olmaya davet ediyoruz. Özellikle iş yerleri sahiplerini sadece denetimlerde dikkat etmeleri değil, daha çok ticaret yapabilmeleri için kuralları uymaları konusunda onları da uyarıyoruz. Bunun üstesinden bizler hep birlikte el ele vererek gelmemiz gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı