Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu
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Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'u makamında ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'u makamında ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, Kaymakam Coşgun ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında ilgili bilgi aldı. Akabinde yangın felaketiyle boğuşan Antalya'ya gönderilen 2 tırın ardından Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın işbirliğinde  Çaycumalı çiftçileri tarafından sağlanan 'Yonca Otu' yüklü 2 tır Vali Tutulmaz  tarafından uğurlandı. KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel idaresince yürütülen Çaycuma ilçesi Sipahiler köyündeki sondaj çalışmasına Vali Mustafa Tutulmaz ve Kaymakam Muharrem Coşgun giderek yerinde incelemeler yaptı. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu
Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu
Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu
Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu
Vali Tutulmaz, temas ve incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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