Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi
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Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi

Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tam kapanma sürecinde şehrin belirli noktalarında oluşturulan yol kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tam kapanma sürecinde şehrin belirli noktalarında oluşturulan yol kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile birlikte denetimlerine ara vermeden devam ediyor. "Tam kapanma" sürecinde sürekli caddelerde olan Vali Tutulmaz kontrol noktalarını sık sık ziyaret ederek denetlemelere katılıyor. Vali Tutulmaz, uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. Araç sürücülerine maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatarak, tedbirlere içtenlikle uyulmasını istedi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi
Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi
Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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