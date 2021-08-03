Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Tutulmaz eşliğinde toplantı gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Tutulmaz eşliğinde toplantı gerçekleşti.

İlçenin Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'nde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları ile tanışma toplantısında bir araya gelindi. Bölgenin özellikle son yıllarda önemli bir gelişme trendi içerisinde olduğu, Filyos'ta ki çalışmalarda bunun etkisi olduğunu vurguladı. Ardından Vali Tutulmaz, banyo mobilyaları imalatı yapan firmayı ziyaret etti.

Toplantıya; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, OSB Başkan vekili Mete Yıkılmaz, OSB Müdürü Özgür Okur ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi
Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi
Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi
Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Haluk Levent Bülent Ersoy
Spor Muslera Eda Erdem Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Tutulmaz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:46:36. #1.14#

title