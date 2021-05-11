Vali Tutulmaz Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Vali Tutulmaz Ramazan Bayramı'nı kutladı

Vali Tutulmaz Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tutulmaz mesajında Ramazan Bayramının, kırgınlık ve küskünlüklerin sona ermesine, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilenmesine vesile olacağına inandığını belirterek "Toplumsal yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Ramazan Bayramına daha milletçe ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Küresel koronavirüs salgınının gölgesinde doya doya yaşayamasakta, bayramlarımız milletçe birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, pekiştiği, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi insanı mutlu eden, huzur veren değerlerin içtenlikle yaşandığı müstesna günlerimizdir.

Rahmet ve bereketini sevgi ve kardeşlik duygularıyla paylaştığımız, manevi duyarlılıklarımızı gözden geçirdiğimiz Ramazan ayı sonunda milletçe idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramının, kırgınlık ve küskünlüklerin sona ermesine, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilenmesine vesile olacağına inanıyorum.Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer halkımızın, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bayramı sağlık, huzur ve afiyet içerisinde geçirmelerini temenni ediyor sevgi ve saygılar sunuyorum. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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