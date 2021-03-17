Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı

17.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:04
Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çarşı merkezinde denetim yaptı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çarşı merkezinde denetim yaptı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çay ocakları, lokantalar, pastaneler ve toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı. Esnafları ve vatandaşları sık sık uyaran Vali Tutulmaz, işin sıkı tutulması gerektiğini hatırlattı.

Denetimler sonrası açıklama yapan Vali Tutulmaz: "Şuanda bizim denetim yaptığımız yerlerde kurallara uyuluyor. Ama bizim denetim yapabildiğimiz yerlerinde bir sınırlılığı var. Bulaşın daha yüksek oranı aile içi bulaş ve komşu gezmelerinden kaynaklanan bulaş. Biz bunu eksiltmemiz lazım biraz daha gezme, birlikte olma, hafta sonları pikniğe gitme gibi alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız lazım. Bir diğer tespitim de şu onu da söyleyeyim; kişiler belli bir alanda sokağa çıkma muafiyeti elde ediyor ancak bu muafiyeti o alanda kullanmıyor gidiyor başka bir alanda bulunuyor. Bu tür takip edip yakaladıklarımıza da ceza kesmekten geri kalmıyoruz. Haftasonu bizzat bir yerde kendimde gördüm. Muafiyeti olan grup on kişinin üzerinde bir grup gitmişler piknik yapıyorlar. Buna müsaade etmeyiz. Cezasını da kestik.

Bunun takibini hep beraber yapmamız lazım" dedi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı
Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı
Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı
Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:06:06. #1.15#
title