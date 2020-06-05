Vali Tutulmaz, Keklik ve Yaban Koyunu Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesinde bulunan Keklik ve Yaban Koyunu Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesinde bulunan Keklik ve Yaban Koyunu Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, doğanın dengesini koruyabilmek amacıyla çalışmalar yürüten Şuhut ilçesindeki Keklik ve Yaban Koyunu Üretim Tesisi'nde çalışan personeller ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Keklik ve Yaban Koyunu Üretim Tesisi'nde hem ekolojik denge korunuyor, hem de üretilen keklikler doğaya salınıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA