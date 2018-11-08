Vali Tutulmaz'ın Esnaf Ziyaretleri

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömezle esnafları gezdi.

Vali Tutulmaz, katıldıkları bir program sonrası İl Emniyet Müdürü Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Çömez ile birlikte Yukarı Ambar Yolu olarak bilinen Kadınana Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti.

Kentin yöneticilerini iş yerlerinde gören esnaflar, kısa süreli yaşadıkları şaşkınlığın ardından gündem ve piyasanın durumu üzerine sohbet etti.

Vali Tutulmaz, güvenlik ve asayişle ilgili konularda esnafın düşüncelerini sorarken, zaman zaman eğlenceli sohbetler ortaya çıktı.

Vali Tutulmaz, esnafı ziyaret ederek dilek ve önerilerini ilk ağızdan duyup öğrenmek istediklerini belirterek, bu tür ziyaretlerin vatandaş ve devlet arasındaki köprüleri güçlendirdiğini söyledi.