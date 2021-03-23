Vali Tutulmaz Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi
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Vali Tutulmaz Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi

23.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:20
Vali Tutulmaz Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi

Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz Eşi Fatma Tutulmaz ile Birlikte Merkez Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi.

Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz Eşi Fatma Tutulmaz ile Birlikte Merkez Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi.

Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Merkez Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldiler, karanfil verdiler, sohbet ettiler.

Ziyarette karanfil veren bol bol sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Vali Tutulmaz; "Yaşlılarımıza, büyüklerimize saygı kültürümüzün bir parçasıdır. Yaşlılarımız önemli değerlerimizin başında gelmektedir. Değerli büyüklerimizin huzuru ve mutluluğu için görevlilerimizle birlikte hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Yaşlılarla birlikte pasta kesti, sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun bir yaşam diledi.

Huzurevindeki etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve eşi Funda Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Veli Köktürk ve eşi Ayla Köktürk, Umut Derneği Başkanı Nurten Kınay katıldı. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi
Vali Tutulmaz Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi
Vali Tutulmaz Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi
Vali Tutulmaz Huzurevinde yaşlılar ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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