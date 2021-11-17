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Vali Tutulmaz, ERDEMİR'de incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Tutulmaz, ERDEMİR'de incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesindeki programı kapsamında ERDEMİR'i de ziyaret etti. Vali Tutulmaz, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ve yönetimi ile birlikte fabrikayı gezerek yapılan üretimin her safhası ile ilgili detaylı bilgi aldı. Tutulmaz, ülke ekonomisine sağladıkları katkılar nedeniyle Oral'ın nezdinde tüm yöneticileri kutlayarak teşekkür etti ve başarılar diledi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz, ERDEMİR'de incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, ERDEMİR'de incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, ERDEMİR'de incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, ERDEMİR'de incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, ERDEMİR'de incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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