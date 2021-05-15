Vali Tutulmaz'dan korona virüs müjdesi: "100 rakamını gördük"
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Vali Tutulmaz'dan korona virüs müjdesi: "100 rakamını gördük"

Vali Tutulmaz'dan korona virüs müjdesi: '100 rakamını gördük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarında zirveye çıkan Zonguldak'ta vaka sayılarında rakamlara yansıyan müjdeyi verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarında zirveye çıkan Zonguldak'ta vaka sayılarında rakamlara yansıyan müjdeyi verdi. Vali Tutulmaz, "100 rakamına ulaştık. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarında müjdeli gelişmeler olduğunu söyledi. Vaka sayılarında zirvede yer alan Zonguldak'ta vaka sayılarında bayramdan bir gün önce itibariyle 100 rakamını gördüklerini aktardı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Tutulmaz, "Çok sevindirici bir rakamı arefe günü gördük. Dünün rakamları henüz gelmedi. 100 rakamını gördük 1-2 gün içerisinde bunu daha aşağıya indirmek istiyoruz. Kurallara uyanlara, dışarı çıkmayanlara teşekkür ediyoruz. Kurallara uymayanlara da kurallara uymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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