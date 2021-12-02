Vali Tutulmaz'dan denetim

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Afet Risk Azaltma (İRAP) toplantısında İlçe Kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile konferans toplantısı düzenledi. Toplantıda deprem, sel, heyelan, endüstriyel kazalar ve tasman konuları görüşüldü.

Akabinde Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamlığında denetlemelerde bulundu. Vali Tutulmaz eşliğinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç' da bulundu. Açık Kapı' da görevli personelden sunulan hizmetle ilgili bilgi alan Vali Tutulmaz, vatandaşlara karşı güler yüzlü olmalarını, gelen talep ve sorunları ilgili birimlere geciktirmeden iletmelerini isterken İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun' dan ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ne de (OSB) uğrayan Vali Tutulmaz, çelik kapı üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti. Fabrika sahibi Musa Yankın' dan bilgi alan Vali Tutulmaz, fabrikayı gezdikten sonra iş hayatında başarılar diledi. - ZONGULDAK