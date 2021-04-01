Vali Tutulmaz'dan AA Zonguldak Bürosuna ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Tutulmaz'dan AA Zonguldak Bürosuna ziyaret

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Vali Tutulmaz'dan AA Zonguldak Bürosuna ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak Bürosunu ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak Bürosunu ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, ziyaretinde AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA'nın basılı yayınlarını dikkatle inceleyen Tutulmaz, çalışanlara başarı diledi.

Vali Tutulmaz, 11 Ocak'ta beyin kanaması sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ve 23 Şubat'ta kalbinin durması üzerine yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı'yı rahmetle andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Gemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Tutulmaz'dan AA Zonguldak Bürosuna ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:11:35. #1.15#
title