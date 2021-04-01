Vali Tutulmaz'dan AA Zonguldak Bürosuna ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak Bürosunu ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak Bürosunu ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, ziyaretinde AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA'nın basılı yayınlarını dikkatle inceleyen Tutulmaz, çalışanlara başarı diledi.

Vali Tutulmaz, 11 Ocak'ta beyin kanaması sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ve 23 Şubat'ta kalbinin durması üzerine yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı'yı rahmetle andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz