Vali Tutulmaz Çaycuma'ya ziyarette bulundu
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Vali Tutulmaz Çaycuma'ya ziyarette bulundu

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Vali Tutulmaz Çaycuma'ya ziyarette bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesine gelerek OSB 'de yapılan toplantı sonrası ziyaretlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesine gelerek OSB 'de yapılan toplantı sonrası ziyaretlerde bulundu.

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun eşliğinde heyet toplantısı yapıldı. Ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen heyet çiftçilere verilen 'Yonca Tohumu' dağıtım etkinliğine katıldı.

Vali Tutulmaz, "Çiftçilerimizin ihtiyacına binaen bakanlıkça sağlanan hibe destek ile İlimizde 26 bin 900 kilo yonca tohumundan 9 bin 500 kilo Çaycuma çiftçisine dağıtılmaktadır. Kilogramı 30 TL olan tohumun 11 TL' si çiftçi katkısı, geriye kalanı hibedir. Ayrıca daha önce Valiliğimiz ve Özel idaremiz desteği ile üreticilerimize 11 bin 500 adedi Çaycuma çiftçisine olmak üzere toplam 26 bin 500 adet aşılı ceviz fidanı, yine 78 bin adedi Çaycuma çiftçisine toplam da 145 bin fındık fidanı dağıtıldı. Hali hazırda ihalesi yapılan 525 metrekarelik 22 adet plastik sera kurulacak. Bu seraların da 9 adedi Çaycuma çiftçisine kurulacak. Görüldüğü gibi en çok Çaycuma çiftçisine destek veriyoruz. Bu da Çaycuma'nın tarımda il içindeki yerinden, konumundan kaynaklanmaktadır. Destekten yararlanan tüm çiftçilere hayırlı olsun, ürünleri bereketli olsun diyorum" dedi.

Akabinde Geriş köyünde bulunan ve Zonguldak olmak üzere 12 ilin fide ihtiyacını karşılayan sebze fidesi üretim tesisi işletme sahibi Erol Duran'dan tesis ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Tutulmaz tesislerde incelemelerde bulunurken çalışanlara başarılar ve bol kazançlar diledi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz Çaycuma'ya ziyarette bulundu
Vali Tutulmaz Çaycuma'ya ziyarette bulundu
Vali Tutulmaz Çaycuma'ya ziyarette bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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