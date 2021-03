Vali Tutulmaz Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutlayarak 18 Mart Şehitleri andı. Vali Tutulmaz mesajında "Çanakkale Zaferi yok edilmeye çalışılan bir milletin, kutsal saydığı vatan toprağını korumak için canını seve seve verdiği bir diriliş destanı ve varoluş mücadelesinin adıdır. Çanakkale Zaferi; bir kahramanlık destanı ve asil bir milletin bağımsızlık ve özgürlük yolunda topyekün direniş gösterdiği, savaş tarihimize altın harflerle yazılan, derin izler bırakan, bir milletin kaderini ve tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıdır.

Çanakkale Zaferi; sonsuz vatan sevgisi, fedakarlık, cesaret gibi değerlerin milletimizce ortaya konduğu, azim ve inancın zirveye çıktığı, her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen milletimizin vatan, istiklal ve istikbal söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında duramayacağını tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık öyküsüdür. Birlik ve beraberliğimizin sembolü ve harcı olan bu destansı zaferin temelinde, inancını bir an olsun yitirmeyen, canını hiçe sayan bir milletin tek vücut halinde ortaya koyduğu azim ve kararlılık yatmaktadır. Vatan için, bağımsızlık ve özgürlük için, canlarını hiç düşünmeden feda ederek bu şanlı zaferi bizlere yaşatan, bu vatanı bizlere miras bırakan, milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinen Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, hatıralarını her daim yüreğimizde taşıyacağız.

Aziz milletimiz, uğrunda binlerce şehit verilerek kazanılan ve bizlere emanet edilen kutsal vatan toprağını, o yüksek Çanakkale ruhu ve bilincini yaşatarak; birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek ilelebet koruyacak, kollayacak ve sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; devletimize emanet olan ve her zaman sahip çıkarak yanlarında olacağımız, Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarına ve gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı