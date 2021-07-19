Vali Tutulmaz, "Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmayı artıran önemli günlerimizdendir"
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Vali Tutulmaz, "Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmayı artıran önemli günlerimizdendir"

Vali Tutulmaz, 'Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmayı artıran önemli günlerimizdendir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların yaşamı renklendiren, birlik ve beraberliği güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışmayı artıran coşku dolu önemli günlerden olduğunu ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal yaşamımızda büyük önem taşıyan, özel anlam ve değeri olan bir Kurban Bayramı'na daha milletçe ulaşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız; yaşamımızı renklendiren, bizleri birbirimize yakınlaştıran, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışmayı artıran coşku dolu önemli günlerimizdendir. Sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiştiği, egemen olduğu, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostça, kardeşçe kucaklaşıldığı, paylaşmanın en üst seviyede yaşandığı, kenetlenmemize vesile olan bayramlarımızda, bizleri bekleyen büyüklerimizi unutmamalı, sevgili çocuklarımızı sevindirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, tüm İslam aleminin ve Zonguldaklı hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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