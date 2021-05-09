Vali Tutulmaz, "Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Tutulmaz, "Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır"

Vali Tutulmaz, 'Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tutulmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamın tüm güzelliklerine layık olan, baş tacımız, değerli annelerimizin "Anneler Günü" nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Aile yapımızın temel direği, karşılıksız sevgi ve fedakarlık simgesi, değerli annelerimiz hayatımızın en güzel ve özel varlığıdır. Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır. Yaşamları boyunca yüreğindeki sonsuz şefkat ve özveri ile sevinç ve hüznümüzü paylaşan, merhamet ve sabrın sonsuzluğunu içinde taşıyan, koruyan, gözeten annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan anneleri olmak üzere tüm annelerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Salih Uçan Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Tutulmaz, "Anne sevgisi tüm sevgilerin kaynağıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:47:30. #1.16#

title