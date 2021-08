Vali Türker Öksüz, sel bölgesinde

- Vali Türker Öksüz, sel bölgesinde!

- Vali Türker Öksüz, sel bölgesinde!

Vali Öksüz, "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek"

KARS - Kars Valisi Türker Öksüz, selin vurduğu Sarıkamış İnkaya köyünde bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, beraberindeki Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve AFAD Müdürü Oktay Ayğan ile birlikte geldiği İnkaya köyünde bir süre yetkililerle görüştü, daha sonra selden hasar gören vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

İnkaya köyüne geldiklerini belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köyümüzde dere taşması sonucunda afet meydana geldi, sel taşkını oldu. buradan geçen dere aşırı yoğun yağıştan dolayı maalesef taştı. Vatandaşlarımızın evlerinde, ahırlarında, araçlarında çeşitli zayiat var. Tabi biz öncelikle vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Zaralarına karşı elimizden gelen desteği vereceğiz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğümüz gerekli hasar tespitlerini yaptılar. Bu hasar tespitleri çerçevesinde vatandaşlarımıza zararlarını karşılamaları için gerekli desteği vereceğiz" dedi.

"Bizi memnun eden can kaybı olmaması"

Öksüz, "Böyle bir sel taşkınında en büyük güvencemiz, bizi en memnun eden şey can kaybının olmaması, can kaybı olmadığı için Allah'a şükrediyoruz. Çünkü maddi zararları karşılamak kolay, devletimizin imkanları yeterlidir, o zararları karşılarız. Ama can kayıplarını telafi etmek mümkün değil" diye konuştu.

41 tane konutta hasar olduğuna dikkat çeken Öksüz, "41 tane konutta, teknik elamanlarımız tespit yaptı. Hasar var. Yine 5 büyükbaş, 1 tane de küçükbaş hayvanımız telef oldu. 6 araç ile 2 tane traktörde hasar var. Bu hasarların hepsini tespit ettik. İnşallah bundan sonra da zararların giderilmesi için gayret edeceğiz. Allah bir daha sıkıntılar, böyle sel afetleri vermesin" şeklinde konuştu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindekilerle birlikte bir süre taşkına sebep olan derede DSİ Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmaları inceledi. Öksüz, yetkililere çalışmaları kısa sürede neticelendirmeleri talimatı verdi.

İnkaya köyü bir taraftan çamurdan temizlenirken, diğer taraftan da selin geldiği derede köprü altlarını ve derenin içerisinde bulunan sel sularıyla gelen çöpler temizleniyor.

IÇ-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım