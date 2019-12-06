Vali Türker Öksüz, il müdürleriyle buluştu

06.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:28

Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı'nda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24'üncü maddesi gereğince idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, kurumların ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla düzenlenen İl Müdürleri Toplantısı yapıldı.



Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, kamu kurumlarının görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirtti.



Öksüz, il müdürlerinden vatandaşların haklı istek, şikayet ve sorunları ile ilgilenmek, bunları takip etmek ve yerine getirmek konusunda gerekli hassasiyet göstermelerini istedi.



Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın yerde sunulması, kurumlarımızca halk toplantıları düzenlenerek vatandaşın ayağına gidilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılmasına yönelik tedbirler alınması, vatandaş müracaatlarında kolaylaştırıcı uygulamalar yapılması ve vatandaşların haklı taleplerine yasal mevzuat çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğine dikkat çeken Vali Türker Öksüz, "Devlet malının korunması ve tasarruf tedbirlerinin alınmasına yönelik gerekli tedbirleri almak hepimizin görevidir. Enerji, zaman, su, kırtasiye, her türlü bina, personel ve araç-gereç kullanımında hassasiyet göstermemiz, tasarruf tedbirlerine uygun davranmamız, sıfır atık projesine hassasiyet göstermemiz ve gereken önlemleri almamız ve takip etmemiz gerekiyor" dedi.



Öksüz, "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sahip olunan kaynakların en iyi şekilde kullanılması, yatırım ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından zamanın ve insan gücünün rasyonel kullanılmasına özen göstermemiz ve özellikle işlerimizin zamanında bitirilmesi konusunda azami gayret sarf etmemiz, bu konuda gereken tedbirlerin alınmasına özen göstermek durumundayız. Kurumlarımızda çalışan personelimizin günün şartlarına ve değişen mevzuata uyum sağlamaları için hizmet içi eğitime önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu.



Türker Öksüz, il müdürlerine toplumun bir parçası olan engelli vatandaşların kurumlara erişilebilirlikleri konusunda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması, kurumların Kars'ın gelişmesini yakından ilgilendiren eğitim, kültür, turizm, sosyal, kültürel ve hayvancılık projelerine önem vermesi ve proje hazırlanarak uygulamaya konulması talimatını verdi.



Valilik Makamı Toplantı Salonu'nda yapılan İl Müdürleri toplantısı, kurumları ilgilendiren çeşitli konularda istişare edilmesinin ardından toplantı sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA